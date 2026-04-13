Более 200 участников собрал слет «Орлята России» в Тверской области

Участниками первого семейного слета «Орлята России» в Тверской области стали более 200 родителей, детей и педагогов, сообщили в аппарате правительства региона. Мероприятие прошло в центре образования «Тургиново» Калининского округа в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».
На слете школьники вместе с советниками по воспитанию соревновались на станциях, каждая из которых была посвящена одному из треков программы «Орлята России». Все 27 команд показали свою спортивную подготовку, эрудицию, музыкальные и графические таланты, лидерские качества.
Для родителей и учителей сотрудники регионального ресурсного центра «Навигаторы детства» провели интенсив. В нескольких группах участники придумывали мероприятия, которые они могли бы провести в школах вместе с детьми по программе «Орлята России». Все проекты получили высокую оценку и в дальнейшем будут реализованы на практике.
«Родители должны вместе с нами становиться активными участниками в реализации данного проекта, потому что только единой сплоченной командой мы можем идти в верном направлении, правильно воспитывать наших маленьких орлят, которые станут достойными гражданами нашей страны», — отметила директор центра образования «Тургиново» Ольга Карасева.
Напомним, в этом учебном году в программе «Орлята России» в Тверской области участвуют свыше 55,8 тыс. детей под руководством более чем 2,5 тыс. педагогов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.