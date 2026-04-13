В Красноярске туроператоров поддержат грантами

Бюджет Красноярского края готов предоставлять гранты — до миллиона рублей — на развитие экскурсионных и краеведческих маршрутов. Прием заявок от предпринимателей уже стартовал.
Он продлится до начала мая. В первую очередь эта мини-программа общим объемом финансирования в пять миллионов рассчитана на помощь с организацией экскурсий и привлечение профессиональных гидов. Поддержка таких проектов напрямую связана с развитием социального туризма. Направление это набирает обороты и становится все более популярным среди граждан.
В прошлом году при поддержке краевого агентства по туризму было организовано пять тысяч бесплатных экскурсий для школьников, студентов, пенсионеров, многодетных семей, участников СВО. Экскурсионные программы реализовали региональные туроператоры, получившие субсидии. Среди маршрутов — культурные, исторические и познавательные поездки. От пеших прогулок с экскурсоводом по Красноярску — до выездов в Овсянку, Сухобузимское и другие населенные пункты, расположенные сравнительно недалеко от краевого центра.