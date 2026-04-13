В Красноярске туроператоров поддержат грантами

В прошлом году при поддержке краевого агентства по туризму было организовано пять тысяч бесплатных экскурсий для школьников, студентов, пенсионеров, многодетных семей, участников СВО. Экскурсионные программы реализовали региональные туроператоры, получившие субсидии. Среди маршрутов — культурные, исторические и познавательные поездки. От пеших прогулок с экскурсоводом по Красноярску — до выездов в Овсянку, Сухобузимское и другие населенные пункты, расположенные сравнительно недалеко от краевого центра.