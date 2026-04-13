Волгоградские школьники будут сдавать ЕГЭ не раньше 1 июня

Выпускные теперь не придётся совмещать с подготовкой к экзаменам.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в диалоге с ТАСС объявил, что единый государственный экзамен в России теперь будет начинаться не ранее 1 июня — это позволит школам и выпускникам спокойнее планировать выпускные вечера.

На заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Музаев рассказал о соотвествующем поручении президента, которое было выполнено в 2026 году.

«В последующие годы взяли за правило — только с 1 июня», — уточнил руководитель ведомства.

По его словам, сдвиг даёт школам и выпускникам возможность более организованно и без лишней спешки готовиться к экзаменам и одновременно планировать выпускные мероприятия, которые раньше часто попадали вплотную к тестам.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о том, как будут выставлять оценки за поведение в школах.