Добровольно-принудительно. Жену участника СВО незаконно уволили с работы

Женщина действительно отсутствовала на рабочем месте — у ее ребенка разболелся зуб, но она предупредила об этом директора. Тем не менее ей угрожали увольнением по статье и вынудили уйти по собственному желанию.

Права жительницы Алексеевского района Волгоградской области восстановил районный суд. Под давлением директора школы помощник воспитателя вынуждена была уволиться по собственному желанию. Ей также вынесли выговор. Однако, как выяснили в районной прокуратуре, для отсутствия на рабочем месте у женщины была уважительная причина: ее ребенок заболел. А муж находится в зоне СВО. Подробности в материале «АиФ-Волгоград».

Мать оставила рабочее место ради ребенка: у него разболелся зуб.

Впервые о том, что нарушены права жены военнослужащего, который находится в зоне специальной военной операции на Украине, стало известно в начала 2026 года. Жительница хутора Шарашенского обратилась за защитой в районную прокуратуру. Здесь организовали проверку и выяснили: помощнику воспитателя незаконно вынесли выговор, не выплатили вовремя зарплату, а после вынудили уводиться.

Прокурор района внес представление директору Шарашенской средней школы. Однако руководство образовательного учреждения не пожелало добровольно устранить нарушения. Тогда был подан иск в суд с требованием восстановить женщину на работе и выплатить ей средний заработок за время вынужденного прогула.

В ходе судебного разбирательства стало известно: Дарья М. работала в должности помощника воспитателя с 22 мая 2025 года. 13 января 2026 года она действительно отсутствовала на рабочем месте — у ее ребенка разболелся зуб, понадобилась экстренная помощь стоматолога. Она предупредила об этом директора школы, написав заявление с просьбой отпустить ее с работы в связи с семейными обстоятельствами.

Подтверждающую справку от хирурга-стоматолога мать в суд представила. Соответственно, причина отсутствия на работе и в самом деле была уважительной. Тем не менее, 2 февраля 2026 года женщине пришлось уволиться по собственному желанию — в противном случае директор угрожала ей увольнением за прогул по статье.

Женщину заставили уйти с работы: ей угрожали увольнением по статье.

«Истец не отрицала того, что сама написала заявление об увольнении. Однако пояснила, что оно было написано под давлением. При этом увольняться Дарья М. не желала, поскольку в данный момент одна воспитывает двух несовершеннолетних детей, а ее супруг участвует в СВО», — поясняют в пресс-службе Алексеевского райсуда.

При таких обстоятельствах суд счел увольнение женщины незаконным. Еще одним нарушением было, что ей не разъяснили последствия увольнения в день подачи заявления без двухнедельной отработки и не поставили в известность, в какие сроки она может отозвать заявление об увольнении по собственному желанию.

Решением суда приказ об увольнении отменен, Дарью М. восстановили на работе в должности помощника воспитателя с 3 февраля 2026 года. С ответчика в пользу истца взыскали средний заработок за время вынужденного прогула, по 8 апреля 2026 года, в размере более 50 тысяч рублей.

«По ходатайству прокуратуры судебное решение в части восстановления на работе обращено к немедленному исполнению, в настоящее время женщина вернулась на рабочее место. В остальной части исполнение судебного акта взято прокуратурой на контроль», — сообщает представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.