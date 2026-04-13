Нижегородцам объяснили, кто в мае получит повышенную пенсию

Ещё одной значительной группой, которой будет повышена пенсия, станут те, кто в апреле оформил право на дополнительную выплату по заявлению. Размер прибавки зависит от количества иждивенцев: за одного иждивенца — 3 194,90 рубля, за двоих — 6 389,80 рубля, за троих — 9 584,70 рубля. Неработающие пенсионеры с сельским стажем не менее 30 лет получат доплату в размере 2 396,17 рубля. Для тех, кто выработал северный стаж, повышение фиксированной выплаты составит 50% (около 4 800 рублей) или 30% (около 3 200 рублей), в зависимости от региона и продолжительности стажа.