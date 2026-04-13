Нижегородцам объяснили, кто в мае получит повышенную пенсию

Депутат Госдумы Алексей Говырин в интервью RT рассказал, кому повысят пенсии в мае 2026 года.
По его словам, значительное увеличение выплат получат те, кто достиг 80-летнего возраста в апреле. Для них страховая пенсия по старости удвоится, что позволит получать не 9 584,69 рубля, а 19 169,38 рубля. Кроме того, автоматически назначается надбавка на уход в размере 1 413,86 рубля. В итоге общая сумма выплаты составит 20 583,24 рубля без учёта районных коэффициентов и других надбавок.
Аналогичная прибавка предусмотрена для тех, кому в апреле была установлена I группа инвалидности. Однако, как отметил Говырин, для них дополнительные выплаты при достижении 80 лет не суммируются.
Получатели социальных пенсий также смогут рассчитывать на увеличение выплат. После апрельской индексации базовая сумма социальной пенсии составит 9 424,12 рубля. Надбавка на уход к пенсии по государственному обеспечению также увеличится и составит 1 470,64 рубля.
Ещё одной значительной группой, которой будет повышена пенсия, станут те, кто в апреле оформил право на дополнительную выплату по заявлению. Размер прибавки зависит от количества иждивенцев: за одного иждивенца — 3 194,90 рубля, за двоих — 6 389,80 рубля, за троих — 9 584,70 рубля. Неработающие пенсионеры с сельским стажем не менее 30 лет получат доплату в размере 2 396,17 рубля. Для тех, кто выработал северный стаж, повышение фиксированной выплаты составит 50% (около 4 800 рублей) или 30% (около 3 200 рублей), в зависимости от региона и продолжительности стажа.
Отдельно в мае будут пересмотрены ежемесячные доплаты бывшим членам лётных экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности.
Также увеличенные выплаты получат бывшие работающие пенсионеры, у которых завершился установленный порядок перерасчета после увольнения. По общему правилу, полный размер пенсии с учётом всех пропущенных индексаций начинает выплачиваться на четвёртый месяц после увольнения, с доплатой за предыдущий период. Поэтому майская прибавка в первую очередь затронет тех, кто прекратил работу в предыдущие месяцы, а не в апреле.