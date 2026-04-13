В Калининградской области 139 человек пострадали от укусов клещей

С начала сезона активности клещей от них уже пострадали 139 человек в Калининградской области. В числе обратившихся к медикам оказалось 56 детей. Данные приводят в региональном управлении Роспотребнадзора.
Отмечается, что количество выявленных случаев заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом не изменилось. С начала года зарегистрирован 1 случай энцефалита и 4 случая болезни Лайма.
Прививку от клещевого энцефалита сделали 3783 человек, в том числе 582 ребенка. Вакцинация — наиболее надежный способ профилактики этой инфекции.