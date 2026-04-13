На участке Северного обхода в Калининграде построят надземные пешеходные переходы с деревянными арками. Об этом сообщает пресс-служба АО «ВАД».
Пешеходный переход появится на участке от транспортной развязки с Советским проспектом до Тенистой аллеи. Сооружение будет состоять из двухпролётных деревянных арок.
«Решение необычное для дорожной инфраструктуры, но экономически и технологически обоснованное. Длина каждой арки составляет 37 метров. Все деревянные элементы проходят глубокую обработку антисептиком в вакуумных камерах, что гарантирует 50 лет службы», — рассказал подрядчик.
Переходы оборудуют лестницами и лифтами. Открыть сооружения планируют в августе-сентябре 2027 года.
Эксперты отметили, что деревянные конструкции легко монтируются и стоят дешевле бетонных и металлических аналогов. Кроме того, современные технологии обработки гарантируют длительный срок эксплуатации.
Строительством Северного обхода занимается АО «ВАД». Общая стоимость контрактов с компанией составляет 25 миллиардов рублей. Подрядчику необходимо построить шестиполосную трассу, транспортные развязки, мосты, путепроводы, подземные пешеходные переходы, установить освещение и провести другие работы.
Изображение: АО «ВАД».