СК: арматурщик погиб на стройке в Минске

СК сообщил подробности гибели арматурщика на стройке в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет сообщил, что арматурщик погиб на стройке в Минске.

Инцидент случился днем в понедельник, 13 апреля, на одном из строительных объектов столицы. Согласно предварительным данным, 38-летний арматурщик при выполнении работ по страповке, взобрался на металлический щит опалубки. Рабочий оказался зажат между ним и промышленным оборудованием.

«От полученных травм мужчина скончался на месте», — рассказали в СК.

Все обстоятельства случившегося будут установлены Фрунзенский районным отделом Следственного комитета. Особое внимание будет уделено выяснению причин, а также условий, которые способствовали гибели рабочего.

