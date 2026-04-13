Психиатр рассказала, как не попасться на удочку мошенников

«В когнитивно-поведенческой терапии есть простое правило, называется “Пауза”. Как только незнакомец по телефону начинает говорить о деньгах, угрожать или обещать золотые горы, вы кладёте трубку — прямо посреди его фразы. Затем делаете десять медленных вдохов и выдохов, считая про себя. А после этого перезваниваете человеку, которому доверяете: сыну, подруге или в свой банк. Ваша задача выждать 5−10 минут. За это время уверенность, скорее всего, исчезнет, потому что ни один настоящий сотрудник банка не требует мгновенных переводов», — пояснила специалист.