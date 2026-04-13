Психиатр рассказала, как не попасться на удочку мошенников

Сейчас возросло число телефонных мошенников, действующих как профессиональные гипнотизёры. Их жертвами становятся люди самых разных возрастов. Но противостоять их воздействию можно, просто «включив паузу». Об этом в беседе с vrn.aif.ru рассказала заместитель главного врача по медицинской части Воронежского клинического психоневрологического диспансера, врач-психотерапевт, психиатр Каролина Кикина.
«В когнитивно-поведенческой терапии есть простое правило, называется “Пауза”. Как только незнакомец по телефону начинает говорить о деньгах, угрожать или обещать золотые горы, вы кладёте трубку — прямо посреди его фразы. Затем делаете десять медленных вдохов и выдохов, считая про себя. А после этого перезваниваете человеку, которому доверяете: сыну, подруге или в свой банк. Ваша задача выждать 5−10 минут. За это время уверенность, скорее всего, исчезнет, потому что ни один настоящий сотрудник банка не требует мгновенных переводов», — пояснила специалист.
Она отметила, что часто от тех, кого обманули, можно услышать примерно такие фразы: «Как я мог? Я же знал!».
«Не нужно корить себя, это не поможет. Вы не глупы, вы просто попали под профессиональный прессинг, к которому не были готовы, тогда как мошенники тренируются каждый день на сотнях людей. Просто пользуйтесь простым правилом паузы — оно реально работает», — посоветовала Каролина Кикина.