В Новосибирской области появятся новые женские консультации

Новые женские консультации появятся в Новосибирской области при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий.
«Мы сейчас значимо переоснастили оборудованием Новосибирский городской перинатальный центр. Далее мы будем переоснащать областной перинатальный центр. В планах у нас ремонт и установка модульных женских консультаций по районам области и оснащение детских больниц», — сообщил Ростислав Заблоцкий.
Модульные женские консультации с двумя кабинетами врачей — акушеров-гинекологов откроют в Купинской центральной районной больнице, Мошковской центральной районной больнице и Новосибирской клинической районной больнице № 1 в поселке Кольцово. В Тогучинской центральной районной больнице появится консультация с тремя кабинетами.
Строительство начнется в 2027 году. В новых учреждениях женщины смогут получить всю необходимую помощь с начала беременности и до поступления в родильный зал.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.