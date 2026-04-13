Как выбрать вуз: «Сначала профессия, потом университет — или наоборот?»

До начала приемной кампании остаются считаные недели, и эксперты советуют абитуриентам смотреть на день открытых дверей не как на красивую витрину, а как на возможность проверить вуз на прочность.
Основатель платформы WOWPROFI.ru Гоар Ананян в эфире программы «Чат с учителем» на Радио РБК напомнила, что выбор образования слишком часто делается случайно — «по баллам» или под влиянием внешнего впечатления, хотя на самом деле «образование — это путь в профтоннель». По ее словам, абитуриенту важно сначала понять, какой образ жизни и профессиональную траекторию он выбирает, а уже потом — конкретный вуз.
Илья Иванинский, директор центра бизнес-образования и аналитики Центрального Университета, в свою очередь, отметил, что университет нужно оценивать не только по сайту и презентации, но и по гибкости программы, фундаментальности подготовки и студенческому сообществу.
Представители вузов и родители сходятся в одном: личный визит по-прежнему остается важной частью выбора. Именно на месте можно понять, «екнуло» или нет, увидеть преподавателей, почувствовать атмосферу и задать вопросы, которые не помещаются в рекламный буклет. Все чаще решающими становятся не только учебные планы, но и то, как вуз связан с реальным рынком труда, какие возможности дает за пределами аудитории и хочется ли вообще провести в этой среде несколько ближайших лет.