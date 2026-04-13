Roblox объявила о внедрении защищенных аккаунтов для детей и подростков

Игровая онлайн-платформа Roblox объявила о внедрении специальных защищенных аккаунтов для детей и подростков. Нововведения заработают в начале июня, сообщила платформа.
Таким образом Roblox рассчитывает ограничить детям доступ к контенту и играм, имеющим возрастные ограничения. Проверять правдивость информации о возрасте будут при помощи специальной технологиии или по подтверждению от родителей.
К аккаунтам категории Roblox Kids отнесут пользователей в возрасте от 5 до 8 лет. Детям будут доступны игры с «умеренным» контентом, прошедшим три этапа проверок, а инструменты общения будут отключены.
Аккаунты Roblox Select для детей в возрасте от 5 до 15 лет получат ограниченный доступ к общению на платформе, а библиотека контента будет шире, чем у детей младшего возраста. В 16 лет пользователей автоматически переведут на стандартные аккаунты.
В начале января Roblox начал требовать подтверждение возраста для общения в чатах. Кроме того, игроков распределят по возрастным группам, а если пользователю нет 13 лет, его личные данные будут удалены, к примеру адрес электронной почты и номер телефона.
Платформу критикуют за недостаточную защиту детей от нежелательного контента. 3 декабря 2025 года Роскомнадзор объявил о блокировке Roblox в России. Причиной стали «выявленные факты массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики» («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России).
15 декабря генпрокурор штата Флорида Джеймс Утмейер подал судебный иск против игровой платформы и обвинил ее в недостаточных мерах по защите несовершеннолетних пользователей от педофилов.
Roblox — это онлайн-платформа, где пользователи создают игры и могут играть в игры, созданные другими; огромная виртуальная вселенная, охватывающая множество жанров, популярная как среди детей, так и среди подростков, которые могут общаться друг с другом и создавать свои собственные миры.
Создатели Roblox — американские бизнесмены Давид Базуки и Эрик Кассель. В 2004-м они запустили онлайн-систему для создания головоломок DynaBlocks, год спустя ее название было изменено на Roblox (от английских слов «робот» и «блоки»), создатели представили сетевую игру, которая привлекла внимание молодой аудитории.
