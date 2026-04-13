Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Северном обходе Калининграда установят пешеходные переходы с арками из дерева

Они дешевле, чем бетонные или металлические.

Источник: Клопс.ru

На Северном обходе Калининграда, строительство которого ведёт компания «ВАД» из Санкт-Петербурга, планируется установить три надземных пешеходных перехода с деревянными арками. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщает пресс-служба предприятия.

Объекты расположены на участке от транспортной развязки с Советским проспектом до Тенистой Аллеи. Особенностью переходов станут двухпролётные деревянные арки длиной 37 метров. Как отмечается, такое решение выбрано с учётом экономических и технологических факторов. Деревянные элементы проходят глубокую антисептическую обработку в вакуумных камерах, что, по оценкам, обеспечивает срок службы до 50 лет.

Как отметили в компании, использование древесины позволяет сократить стоимость и упростить монтаж по сравнению с бетонными и металлическими конструкциями. При этом применяемые технологии обработки соответствуют требованиям пожарной безопасности.

Пешеходная часть переходов будет защищена от осадков поликарбонатным покрытием. Сооружения оснастят лестницами и лифтами. Ввод объектов в эксплуатацию планируется в августе-сентябре 2027 года.

На пересечении Северного обхода с Советским проспектом установят два перекрёстка с круговым движением.