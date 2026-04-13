На Северном обходе Калининграда установят пешеходные переходы с арками из дерева

Объекты расположены на участке от транспортной развязки с Советским проспектом до Тенистой Аллеи. Особенностью переходов станут двухпролётные деревянные арки длиной 37 метров. Как отмечается, такое решение выбрано с учётом экономических и технологических факторов. Деревянные элементы проходят глубокую антисептическую обработку в вакуумных камерах, что, по оценкам, обеспечивает срок службы до 50 лет.