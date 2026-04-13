Бастрыкин потребовал доклад по очередному ДТП с участием самокатчика в Калининграде

Глава СК России Александр Бастрыкин требует доклад по уголовному делу о травмировании пенсионерки в результате наезда на нее электросамокатчика в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.
ДТП случилось в апреле нынешнего года. Известно, что женщину сбили в пешеходной зоне, а виновник с места происшествия скрылся. Пострадавшую же доставили в больницу.
Председатель Следственного комитета России ждет подробную информацию об установленных обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела — о его результатах.