Бастрыкин потребовал доклад по очередному ДТП с участием самокатчика в Калининграде

Самокатчик наехал на пенсионерку, женщина получила травмы.

Глава СК России Александр Бастрыкин требует доклад по уголовному делу о травмировании пенсионерки в результате наезда на нее электросамокатчика в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.

ДТП случилось в апреле нынешнего года. Известно, что женщину сбили в пешеходной зоне, а виновник с места происшествия скрылся. Пострадавшую же доставили в больницу.

Председатель Следственного комитета России ждет подробную информацию об установленных обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела — о его результатах.