16-летний водитель без прав пытался уйти от инспекторов ДПС в Воронеже

Теперь транспорт на штрафстоянке, а родителям грозят штрафы.

Сотрудники мотовзвода Госавтоинспекции Воронежской области во время патрулирования заметили кроссовый мотоцикл «Мотоленд 250», который двигался по проезжей части. На законное требование остановиться водитель не отреагировал и попытался скрыться.

Полицейские задержали нарушителя у дома № 27 на Проспекте Революции. За рулем оказался 16-летний подросток, который, как выяснилось, приобрел мотоцикл самостоятельно.

На место вызвали родителей. Выяснилось, что они знали о поездках сына, но никаких мер не приняли. Что грозит юному нарушителю?

— Управление без документов — 500 рублей,

— Езда без мотошлема и перевозка пассажира без шлема — 1500 рублей,

— Движение по тротуару — 2000 рублей,

— Управление без права управления (ст. 12.7 КоАП РФ) — от 5 000 до 15 000 рублей,

— Невыполнение требования об остановке — от 7 000 до 10 000 рублей.

Родители также привлечены к ответственности за ненадлежащее воспитание — им грозит штраф от 500 до 2000 рублей.

Мотоцикл эвакуирован на специализированную стоянку.

В Госавтоинспекции напомнили, что управление транспортом без прав создает серьезную угрозу безопасности дорожного движения, и призвали родителей внимательнее следить за детьми.