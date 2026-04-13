Госдума изменит график работы ради более эффективного общения с избирателями

Государственная Дума планирует изменить график работы, сделав его более гибким. Теперь каждый месяц депутаты будут две недели работать в Москве, проводя пленарные заседания, и две недели — в своих округах, встречаясь с избирателями. Об этом сообщила «Российская газета».
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, такое распределение времени необходимо для того, чтобы депутаты могли более эффективно представлять интересы своих избирателей. Он также отметил, что это решение связано с проведением партийных праймериз по выборам в новый состав Государственной Думы.
Согласно статье 40 Регламента, депутаты обязаны уделять две недели каждому месяцу работе с избирателями. Это правило будет действовать и в рамках завершающей сессии нынешнего созыва, которая продлится до 26 июля включительно.
Отмечается, что изменения не повлияют на рассмотрение законопроектов, и все важные инициативы будут рассмотрены в установленные сроки. При необходимости депутаты смогут увеличить количество заседаний или вернуться к прежнему графику.
Напомним, что в сентябре этого года пройдёт единый день голосования, в ходе которого будут избраны депутаты Государственной Думы девятого созыва.