Жительнице Прикамья дали условный срок за удар сожителя сковородой

Женщину обязали так же выплатить пострадавшему 50 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Чайковском суд вынес приговор 29-летней местной жительнице, признанной виновной в причинении вреда здоровью своему сожителю. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

По данным ведомства, во время ссоры мужчина вел себя агрессивно. Женщина схватила сковороду и попыталась ударить его по голове, однако тот успел прикрыться рукой. В результате удар пришелся по кисти, что привело к закрытому перелому.

Экспертиза подтвердила, что полученная травма относится к вреду здоровью средней степени тяжести. На заседании также выяснилось, что ранее мужчина сам проявлял агрессию в семье и применял силу к женщине.

Подсудимая признала свою вину и заявила о раскаянии. Суд назначил ей наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Кроме того, женщину обязали соблюдать ряд ограничений и выплатить пострадавшему 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.