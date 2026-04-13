Жительнице Прикамья дали условный срок за удар сожителя сковородой

В Чайковском суд вынес приговор 29-летней местной жительнице, признанной виновной в причинении вреда здоровью своему сожителю. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.
По данным ведомства, во время ссоры мужчина вел себя агрессивно. Женщина схватила сковороду и попыталась ударить его по голове, однако тот успел прикрыться рукой. В результате удар пришелся по кисти, что привело к закрытому перелому.
Экспертиза подтвердила, что полученная травма относится к вреду здоровью средней степени тяжести. На заседании также выяснилось, что ранее мужчина сам проявлял агрессию в семье и применял силу к женщине.
Подсудимая признала свою вину и заявила о раскаянии. Суд назначил ей наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.
Кроме того, женщину обязали соблюдать ряд ограничений и выплатить пострадавшему 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.