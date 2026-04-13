Дорогу в Богородском районе отремонтировали после вмешательства прокуратуры

Подъездная автомобильная дорога к поселку Красный Кирпичник приведена в нормативное состояние после требований Богородской городской прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.
В ходе проверки выяснилось, что на дороге, ведущей к поселку, образовались ямы и колейность.
«В целях устранения нарушений законодательства о безопасности дорожного движения прокуратура внесла представление директору ГКУ НО “Главное управление автомобильных дорог”, которое рассмотрено и удовлетворено», — говорится в сообщении.
