В медвузе Барнаула провели профориентационную встречу для школьников

Участники научились накладывать узловые швы на кожу.

Источник: Национальные проекты России

Профориентационную встречу для учащихся профильных классов города Бийска провели в Алтайском государственном медицинском университете (АГМУ) в Барнауле. Мероприятие прошло при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Школьники поработали на двух интерактивных площадках. Они научились выполнять наружное акушерское обследование на фантомах (имитаторах частей тела) и накладывать узловые швы на кожу. Занятия проходили в небольших группах, поэтому каждый получил помощь и обратную связь от преподавателей.

Участники также задали вопросы о поступлении и обучении, а преподаватели рассказали о целевом приеме, олимпиадах, волонтерстве и научной работе. Отмечается, что такой формат помог школьникам лучше понять профессию и подойти к выбору специальности более осознанно.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.