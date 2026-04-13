В Ленинградской области рухнул в реку построенный в 1963 году мост

В городе Волхове Ленинградской области рухнул аварийный мост, построенный в 1963 году, сообщила пресс-служба администрации региона.
По информации ведомства, конструкция, которую прежде называли «Старым мостом», не использовалась для проезда автомобилей с 1996 года, когда в эксплуатацию ввели новый Ильинский мост.
В пресс-службе приводят слова главы администрации Волховского муниципального района Александра Сафонова, который отмечает, что мост был признан аварийным три года назад. Он находился на стадии подготовки к демонтажу: была подана заявка на выделение средств.
Проход по мосту был запрещен, в момент обрушения двух его пролетов в воду люди на нем отсутствовали. Сейчас конструкция оцеплена. На месте работают спасатели 60 пожарно-спасательных частей, отметили в региональном управлении МЧС.
Ранее мост обрушился в Дербентском районе Дагестана из-за повышения уровня воды. После ливней и ветра до 23 м/с подтопления затронули несколько городов республики. Районы столкнулись с нарушением электроснабжения, зафиксированы сходы селей и камнепады.
