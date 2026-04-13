Минтруда разъяснило азы по первому трудоустройству

МИНСК, 13 апр — Sputnik. Наниматели могут принимать несовершеннолетних на работу более чем по 160 профессиям, сообщили в Минтруда и соцзащиты.
В ведомстве уточнили, что еще в прошлом году список легких видов работ для подростков в возрасте 14 — 16 лет стал шире.
Ребята могут работать в диспетчерских и call-центрах, заниматься флористикой и помогать в цветочных магазинах, собирать или разбирать простые механизмы. Также можно расклеивать объявления, раздавать листовки, доставлять еду и товары на дом, если есть велосипед.
По сообщению Минтруда, за полный месяц наниматель обязан заплатить юному работнику не меньше установленной минимальной зарплаты, то есть заработок подростка должен составить не ниже 858 рублей.
Для подростков устанавливается щадящий режим. Ребята в возрасте 14 — 16 лет могут трудиться до четырех с половиной часов в день, у тех, кто постарше: от 16 до 18 лет — семичасовой рабочий день.
Исключаются переработки, занятость по выходным и ночью, а также работа с вредными веществами и тяжелый физический труд.
Специалисты Минтруда также разъяснили, что найти вакансию можно на сайте службы занятости или предстоящей республиканской ярмарке для молодежи. Для трудоустройства нужно пройти медосмотр и письменно получить согласие родителей, если работнику 14 — 15 лет.
Важное напоминание по технике безопасности: можно делать только ту работу, по которой вы знаете безопасные приемы ее выполнения. Также обязательно надо использовать средства индивидуальной защиты.