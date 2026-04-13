Сад Памяти заложили в Волгограде в честь Героя России Алексея Катериничева

Напомним, что школе № 82 Волгограда в 2023 году было присвоено имя Алексея Катериничева — кавалера трех орденов Мужества, совершившего порядка 30 подвигов.
Алексей Викторович Катериничев в августе 2022 года получил назначение на должность заместителя Главы Херсонской областной администрации, отвечал за безопасность в регионе. В ночь на 30 сентября 2022 года Алексей Катериничев погиб в результате ракетного удара ВСУ. Указом Президента Российской Федерации, за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, полковнику Катериничеву Алексею Викторовичу, присвоено звание Героя России, посмертно.
Вместе с мамой Героя России в мероприятии в Волгограде сегодня принимали участие директор МОУ СОШ «Образовательный Комплекс имени А. В. Катериничева» города Рыбинска Анастасия Макарова, ученики рыбинской школы, а также врио заместителя начальника ГУ МЧС России по Волгоградской области по политической и воспитательной работе Алексей Колчев, председатель Совета ветеранов регионального спасательного ведомства Александр Александрович Стрекаев.
— Во время встречи Татьяна Сергеевна поделилась трогательными воспоминаниями о своем сыне, его жизненным пути и тем, почему гордость за него — это часть ее повседневной жизни. Ее слова стали настоящим уроком мужества и преданности Родине для всех присутствующих, — рассказали в ГУ МЧС России по Волгоградской области.
На территории школы № 82 ее ученики и гости города-героя высадили саженцы сибирского кедра и рябины.
— Подрастающие деревья станут неразрывной нитью памяти, символом жизни и связи поколений, — уверены в ГУ МЧС.
