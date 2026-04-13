211 нижегородских девятиклассников не прошли собеседование по русскому языку

Результаты итогового собеседования по русскому языку для учеников 9-х классов подсчитали в Нижнем Новгороде. В этом году испытание не смогли пройти 211 школьников. Об этом «КП — Нижний Новгород» сообщили в городском департаменте образования.
Собеседование традиционно проходит во вторую среду февраля и является обязательным этапом для допуска к сдаче основного государственного экзамена. В 2026 году оно состоялось 11 февраля. Оценка выставляется по системе «зачет» или «незачет».
Всего участие в испытании приняли 15 327 девятиклассников. Успешно справились с заданием 14 804 человека — это 96,6% от общего числа. Не получили зачет 211 школьников (1,3%), еще 312 человек отсутствовали по уважительным причинам.
Для тех, кто не смог пройти собеседование с первого раза, предусмотрены дополнительные даты пересдачи — последняя состоится в понедельник 20 апреля 2026 года.