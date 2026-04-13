В Нижнем Новгороде началась подготовка к открытию фонтанов

В ближайшее время укрытие фонтана на площади Минина и Пожарского уберут.

Источник: Нижегородская правда

Городские фонтаны начали готовить к сезонному открытию. Об этом сообщает городская администрация.

Сегодня, 13 апреля, в Нижнем Новгороде сотрудники АО «Объединенный коммунальный оператор» приступили к расконсервации главного городского фонтана на площади Минина и Пожарского. В ближайшие дни планируется убрать укрытие фонтана и проверить все элементы конструкции.

Также при необходимости сотрудниками организации будет проведен ремонт. Те же действия скоро проведут с остальными фонтанами Нижнего Новгорода.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что нижегородские фонтаны начнут работать с 1 мая.