Бастрыкин запросил в ВККС согласие на возбуждение уголовного дела против судьи в Калининградской области

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил согласие на возбуждение уголовного дела против судьи в Калининградской области. Информацию об этом опубликовали на сайте СКР.
Руководитель ведомства направил представление в Высшую квалификационную коллегию судей РФ. Он просит согласия на возбуждение дела по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки») в отношении судьи Арбитражного суда Калининградской области Сергея Ефименко.
«В 2024 году ответчик по арбитражному делу, действуя в рамках оперативно-разыскных мероприятий, передала судье Ефименко через троих посредников первую часть взятки в размере одного миллиона рублей за принятие решения по делу. После получения денежных средств один из посредников был задержан сотрудниками регионального УФСБ России. Общая сумма взятки должна была составить два миллиона рублей. При этом троим посредникам и судье предназначалось по 500 тысяч рублей», — сообщили в следственном комитете.
В отношении троих посредников уже вынесли обвинительные приговоры. Они вступили в законную силу.