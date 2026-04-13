В Курганской области установят и отремонтируют около 40 спортивных объектов

Около 40 спортивных объектов установят, отремонтируют и дооснастят в Курганской области в 2026 году. Работы пройдут при поддержке госпрограммы «Спорт России», сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем канале в мессенджере MAX.
«В этом году установим, отремонтируем и дооснастим около 40 спортивных объектов. Продолжим делать спортивные залы и физкультурные комплексы комфортнее для занятий спортом людей с ограниченными возможностями здоровья. Это не всегда требует больших денег, но делает спорт доступнее для многих наших земляков», — сообщил Вадим Шумков.
Специалисты установят 10 новых спортивных площадок. Три большие «умные» площадки появятся в Далматове и Кургане. Еще семь площадок для сдачи норм комплекса «Готов к труду и обороне» — в Белозерском, Варгашинском, Петуховском, Сафакулевском, Шумихинском, Юргамышском округах и в Кургане. Специалисты также завершат благоустройство территории физкультурно-оздоровительного комплекса в Мишкине и капитальный ремонт детско-юношеской спортивной школы в Шатрове.
Запланировано строительство нового спортивного зала в Лебяжьевском округе. Там же планируют открыть новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Кроме того, в планах завершение второго этапа ремонта спортивного комплекса «Олимп» в Шадринске. Также планируется привлечь внебюджетные источники на установку новой спортплощадки в Шумихе. Дополнительные средства выделены на дооснащение 22 спортивных объектов в Кургане, Шадринске, Далматовском, Варгашинском, Каргапольском, Катайском округах и других населенных пунктах.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.