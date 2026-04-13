Дорогу на улице Ангарской в Волгограде частично перекроют до сентября

Ограничения ввели на время реконструкции дороги.

Источник: Комсомольская правда

В Дзержинском районе Волгограда продолжается реконструкция улицы Ангарской. Из-за этого дорогу перекроют до 2 сентября 2026 года. Ограничения введут с 8.00 утра 14 апреля на участке от проезда Бузулукского до шоссе Авиаторов.

— Подрядная организация приступает к очередному этапу работ — выносу инженерных коммуникаций, — сообщили в администрации Волгограда.

Дорогу на Ангарской полностью перекроют до осени. Объезжать автомобилистам советуют по проезду Бузулукскому и улице Авторемонтной.

Напомним, в этом году планируют расширить проезжую часть Ангарской с двух до четырех полос и построить ливневки вплоть до примыкания к шоссе Авиаторов.

