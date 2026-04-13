Правкомиссия одобрила ужесточение получения ВНЖ участвующими в СВО иностранцами

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, ужесточающий порядок получения вида на жительство иностранными гражданами, которые заключили контракт с Минобороны РФ и участвуют в СВО на Украине. Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов.

Источник: РИА "Новости"

«Законопроектом предлагается уточнить особенности миграционного статуса иностранных граждан и апатридов, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ или иных воинских формированиях, а также членов их семей», — сказал он.

По словам Черепанова, согласно первоначальной редакции проекта, в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства не будут приниматься решения о неразрешении въезда в РФ, нежелательности пребывания или проживания в России, депортации, реадмиссии, сокращении срока временного пребывания, а также об отказе в выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание или вида на жительство, если такой гражданин проходит военную службу по контракту либо ранее проходил ее и участвовал в боевых действиях в составе Вооруженных сил РФ или иных воинских формирований.

«Новыми поправками одновременно предлагается установить запрет на выдачу вида на жительство членам семьи иностранного военнослужащего, который в период проведения СВО заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ или воинских формированиях сроком на один год. Такой запрет будет действовать при наличии предусмотренных законом оснований, в том числе если лицо выступает за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации, финансирует или планирует террористические либо экстремистские акты», — отметил Игорь Черепанов.

По его словам, если вид на жительство таким членам семьи уже был выдан ранее, он будет подлежать аннулированию.