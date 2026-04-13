В Калининграде состоялась первая отправка призывников в части Балтийского флота

Состоялась первая отправка призывников из военных комиссариатов Калининградской области в соединения и части Балтийского флота. Как сообщает пресс-служба флота, речь идет о 30 новобранцах — ребята прошли все необходимые медпроцедуры, отбор, получили сим-карты, военные билеты, форму.
Всех призванных в береговые войска и на корабли распределили по видам и родам войск. Всего в рамках весеннего призыва из Калининградской области призовут на военную службу около 1300 человек.
Отмечается, что практически все из ребят будут служить в частях Балтийского флота, лишь часть направятся в научно-производственную роту при судостроительном заводе «Янтарь». Ребята для участия в выполнении задач СВО привлекаться не будут.