В Воронеже за месяц эвакуировали 88 брошенных машин

За сутки на специализированную стоянку были отправлены 32 автомобиля.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники полиции и управления административно-технического контроля (УАТК) провели 10 апреля рейд по принудительной эвакуации бесхозного автотранспорта в Воронеже. В ходе проверки специалисты фиксировали автомобили с признаками длительного простоя: поврежденными кузовами, спущенными колесами и следами коррозии.

В результате на специализированную стоянку были отправлены 32 автомобиля. Еще семь владельцев успели убрать транспорт самостоятельно в момент начала работ, а пятеро дали письменные расписки с обязательством переместить машины в течение двух суток.

С начала апреля, по данным мэрии, с улиц города вывезено уже 88 брошенных транспортных средств. Как подчеркнули в УАТК, с апреля подобные рейды стали регулярными.

Собственникам эвакуированных автомобилей придется оплатить расходы на перевозку и каждый день хранения. Если владельцы не объявятся, машины могут быть утилизированы по решению суда.

Жители Воронежа могут сообщить о подозрительной бесхозной машине в управу своего района. После проверки объект будет перемещен в установленном законом порядке.