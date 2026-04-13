Россия потребовала оштрафовать инвестфонд за иск в США по царским бондам

Россия потребовала наложить санкции на американский инвестфонд Noble Capital, который через суд США пытается добиться выплаты $225 млрд за царские облигации 1916 года. Об этом РБК сообщил партнер бюро Marks&Sokolov Сергей Соколов, представляющий интересы ответчиков по иску инвестфонда.
«Как минимум если наши требования удовлетворят, то на Noble могут наложить денежный штраф в суде», — уточнил Соколов. По его словам, требование было подано из-за неправомерных требований истца и конечный вид санкций определит суд. Согласно картотеке, требование было подано 3 апреля.
Noble Capital RSD подал иск в суд США по округу Колумбия в июне 2025 года. Фонд потребовал от России исполнить обязательства по облигациям на $25 млн с купоном 5,5%, которые были проданы американским частным инвесторам в 1916 году. Общую сумму требований истец с учетом процентов оценил в $225 млрд. Ответчиками по иску указаны Российская Федерация, Минфин, Банк России и Фонд национального благосостояния.
Сумма требований оценивается истцом в $225 млрд с учетом процентов и золотой оговорки — привязка валюты платежа к золотому стандарту, который действовал до начала 1970-х годов. Noble Capital указал, что задолженность по имперским облигациям может быть выплачена за счет активов России, которые оказались заморожены из-за санкций. Истец подчеркивает, что речь идет не о конфискации, а о зачете долга как форме исполнения обязательства. Подобный механизм, по мнению фонда, соответствует международному праву и отличается от изъятия активов.
В середине января 2026 года Россия потребовала отозвать из суда иск о царском долге, писал РБК. Соколов напомнил, что этот долг был аннулирован советским правительством в 1918 году.
«Ни СССР, ни Российская Федерация никогда не признавали свою ответственность за них [царские облигации] в соответствии с установленным международным правом. Они давно были отправлены в “мусорную корзину истории”, — отметил юрист.
30 января Генпрокуратура РФ также потребовала отклонить иск. Она указала на необоснованность иска, «поскольку Российская Федерация обладает юрисдикционным иммунитетом как суверенное государство». В карточке дела на сайте суда есть ходатайство об отклонении иска, поданное ответчиками. В нем указано, что суд должен отказать Noble в иске из-за риска «обострить отношения России и США, особенно в такой чувствительный момент», а также увеличить риск предъявления США взаимных исков — например, по поводу американской интервенции в период Гражданской войны в Российской империи.