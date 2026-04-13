В Ростовской области на пожаре погибла 88-летняя пенсионерка

В Азовском районе при пожаре в частном доме погибла 88-летняя женщина. ЧП произошло в селе Кагальник на улице Мира. Об этом проинформировали в ГУ МЧС России по Ростовской области.
Возвращаясь с работы, соседка погибшей заметила отблески пламени в окне и сразу вызвала пожарных. При тушении возгорания на площади 20 кв. метров спасатели обнаружили хозяйку дома без признаков жизни — она надышалась дымом.
На ликвидацию огня прибыли 12 человек личного состава и три спецмашины. Обстоятельства и причину ЧП, произошедшего 12 апреля, сейчас устанавливает дознаватель ведомства.