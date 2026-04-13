Бастрыкин ждет согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи из Калининграда

Представление направлено в Коллегию судей.

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации получила представление от председателя СКР Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи из Калининграда. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.

Отмечается, что речь идет о деле в отношении судьи Арбитражного суда Калининградской области Сергея Ефименко по статье о получении взятки.

Еще в 2024 году ответчик по арбитражному делу, действуя в рамках оперативно-разыскных мероприятий, передала судье Ефименко через троих посредников часть взятки в размере 1 млн рублей. Тот должен был принять решение по делу.

После получения денег одного из посредников задержали сотрудники областного УФСБ.

Известно, что общая сумма взятки должна была составить 2 млн рублей. Троим посредникам (в отношении них уже вынесены обвинительные приговоры) и судье предназначалось по 500 тыс. рублей.