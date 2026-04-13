Жителя Ростовской области задержали по подозрению в спонсировании терроризма

В Ростовской области правоохранители задержали местного жителя, которого подозревают в оказании финансовой помощи террористическим структурам. Об этом сообщили в главке донской полиции.
Согласно имеющимся данным, мужчина придерживался идеологии группировки, чья работа официально признана запрещенной на территории России. Для поддержки этой организации он систематически переводил деньги на различные электронные кошельки и счета.
Совместная операция была проведена специалистами Центра по противодействию экстремизму донского главка полиции и сотрудников областного управления Федеральной службы безопасности.
Оперативники нашли у мужчины запрещенную атрибутику террористической организации, а также технику.
Следственными органами Следственного комитета России по Ростовской области в отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело.
