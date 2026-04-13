В Иркутской области с начала года провели почти 7 тысяч патрулей леса

Почти 7 тыс. патрулирований леса провели с начала года в Иркутской области, сообщили в министерстве лесного комплекса региона. Для фиксации нарушений в популярных у туристов локациях устанавливаются фотоловушки и применяются беспилотники, приобретенные при поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».
Всего в регионе действуют 2380 наземных маршрутов контроля. С открытием пожароопасного сезона специалисты усилят мониторинг и патрулирование, особенно в популярных у туристов местах.
«В Иркутской области начиная со второй декады апреля ожидается сухая ветреная погода, что повлечет повышение классов пожарной опасности, начнется пожароопасный сезон. Во избежание развития чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами в лесах, активизируем работу по выявлению и пресечению нарушений правил пожарной безопасности в лесах», — рассказал министр лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.
Оперативные группы обследуют территории на границе с другими территориями. Владельцы прилегающих участков должны будут очистить их от сухой растительности, валежника и мусора или сделать минерализованную полосу, чтобы предотвратить переход пожаров в лес.
Уже сейчас проходят рейды в садовые некоммерческие товарищества, беседы с жителями, раздача листовок, уроки для школьников. Запланирована и установка билбордов.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники.