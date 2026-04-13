5 тысяч надписей с рекламой запрещенных веществ закрасили в Нижнем Новгороде

В 2025 году в Нижнем Новгороде закрасили более 5 тысяч надписей с рекламой запрещенных веществ на зданиях. Об этом сообщили в городской администрации.
Ликвидация надписей с рекламой наркотиков ведется ежедневно. Работу по закраске подобных граффити продолжат и в этом году.
«Речь идет не просто о вандализме, а о скрытой пропаганде сбыта запрещенных веществ, что придает явлению особую социальную опасность», — отметили в мэрии.
Одним из активных проектов по уничтожению рекламы наркотиков и надписей с нецензурной лексикой назвали «ТИМА — осознанное граффити». Надписи закрашиваются пиксель-артами.
