5 тысяч надписей с рекламой запрещенных веществ закрасили в Нижнем Новгороде

Ликвидация надписей с рекламой наркотиков ведется ежедневно.

Источник: Живем в Нижнем

В 2025 году в Нижнем Новгороде закрасили более 5 тысяч надписей с рекламой запрещенных веществ на зданиях. Об этом сообщили в городской администрации.

Ликвидация надписей с рекламой наркотиков ведется ежедневно. Работу по закраске подобных граффити продолжат и в этом году.

«Речь идет не просто о вандализме, а о скрытой пропаганде сбыта запрещенных веществ, что придает явлению особую социальную опасность», — отметили в мэрии.

Одним из активных проектов по уничтожению рекламы наркотиков и надписей с нецензурной лексикой назвали «ТИМА — осознанное граффити». Надписи закрашиваются пиксель-артами.

Ранее мы писали, что в Нижнем Новгороде появился мурал в честь инженера Владимира Шухова.