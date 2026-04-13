Сергей Петрин рассказал о сотрудниках коммунальной сферы, получивших муниципальное жилье

На недавней встрече со студентами Воронежского государственного технического университета мэр Воронежа Сергей Петрин напомнил о существующей на протяжении трех лет практике по предоставлению служебного жилья сотрудникам комбинатов благоустройства. Напомним, работники, имеющие большой стаж работы и качественно выполняющие свои должностные обязанности, могут бесплатно получить квартиру от муниципалитета, а через 10 лет приватизировать это жилье.
За время существования этой практики — с 2023 по 2025 год — обладателями квартир стали уже 65 семей, а в этом году их число пополнят еще более 30 работников коммунальной сферы, сообщил Сергей Петрин в мессенджере MAX.
— В декабре 2025 года в числе тех, кто получил от меня ключи, были тракторист КБУ Центрального района Владимир Третьяков и водитель КБУ Коминтерновского района Александр Граблев, — поделился мэр.
Владимир Третьяков пятый год трудится в должности тракториста в комбинате благоустройства Центрального района. После двух лет работы он узнал о том, что муниципалитет вводит практику по передаче служебного жилья, и подал заявку.
Его коллега Александр Граблев более четырех лет работает в комбинате благоустройства Коминтерновского района водителем. Раньше мужчина ездил на смены из Нижнедевицка. Теперь, когда он получил служебное жилье в городе, добираться до работы стало намного проще и комфортнее.
— Повторю, что считаю эту практику отличным стартом для тех, кто идет работать в сферу коммунального хозяйства. Каждый, кто получает ключи от служебного жилья, имеет право приватизировать квартиру через 10 лет, — акцентировал Сергей Петрин.