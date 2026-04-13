В ГУАП представили инновационное устройство в рамках концепции «бесшовного неба»

«Мы не можем обеспечить невесомость на земле, поэтому мы должны сделать платформу, которая позволит решить эту задачу, чтобы несколько спутников относительно друг друга могли перемещаться примерно также, как они делали бы это на орбите. Это позволит проверять работу датчиков, систем, способы их взаимного управления так, чтобы один дал команду второму, и второй приблизился. Это сложно, потому что в силу некоторых проблем движения по орбите нельзя просто дать спутнику несколько шагов вперед, чтобы два спутника сблизить, нужно, чтобы один из них поднялся наверх — тогда они будут сближаться. Чтобы это все отработать в наземных условиях и более дешево как раз используется эта платформа», — рассказал он ТАСС.