В ГУАП представили инновационное устройство в рамках концепции «бесшовного неба»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) разработали межтехнологический мост, который позволяет соединить в единую бесшовную сеть несколько различных устройств для обмена данными. Разработка является шагом к реализации проекта «бесшовного неба» России, рассказал ТАСС директор центра аэрокосмических исследований и разработок ГУАП Валентин Оленев.
«Такой мост позволяет прозрачно состыковать две сети — данные из одной сети спокойно перетекают в данные другой сети, и устройства, которые раньше не могли друг с другом обмениваться данными, появляются в едином цифровом пространстве. Таким образом, например, устаревшие устройства, не меняя их конструкцию, можно подключить к современным высокоскоростным сетям.. Например, есть концепция бесшовного цифрового неба России, когда все устройства способны связаться друг с другом — дроны, космические аппараты, самолеты в единую сеть. Мост как раз позволят стыковать в том числе беспроводные технологии и реализовать “бесшовное цифровое небо”, — сказал он.
По его словам, проект «бесшовного неба» — это непросто охват связью всей территории России, это обеспечение доступа к любому устройству, к которому необходимо. Например, возможность подключиться к удаленной буровой стации, беспилотнику или кораблю. По запросу пользователь сети может получить закрытый доступ через предоставляемую сеть другого устройства и передать через него данные — сигнал бедствия, управления или промежуточно сохранить свои данные. Так как каждая технология имеет свою специфику устройства, то им необходимо связующее звено, способное объединить их в единую высокоскоростную сеть.
«Создание таких технологий стыковки позволяет выйти на новый уровень. Этого еще нет на рынке, мы как раз выпускаем такие вещи, которые еще не представлены. Сейчас планируем выходить на серийное производство, к 2028 году произведем первую сборку мультипротокольной сети с бесшовным небом, а к 2030 году мы уже точно на полигонах завершим отработку, то есть это будет космический аппарат, передающий данные на беспилотник, с приемом на наземную станцию», — добавил он.
Устройство презентовали на выставке в рамках 79-й Международной студенческой научной конференции ГУАП.
Платформа для спутников и беспилотники.
Среди разработок студентов и ученых ГУАП на выставке особое место заняла космическая тематика. Так, ассистент кафедры аэрокосмического приборостроения ГУАП Андрей Аристов представил подвижную платформу для наземного комплекса, которая обеспечивает экспериментальную отработку и исследование алгоритмов управления малых космических аппаратов в составе орбитальной группировки. Платформа буквально имитирует невесомость на земле, что позволяет отрабатывать движение спутников и вырабатывать концепции по их модернизации.
«Мы не можем обеспечить невесомость на земле, поэтому мы должны сделать платформу, которая позволит решить эту задачу, чтобы несколько спутников относительно друг друга могли перемещаться примерно также, как они делали бы это на орбите. Это позволит проверять работу датчиков, систем, способы их взаимного управления так, чтобы один дал команду второму, и второй приблизился. Это сложно, потому что в силу некоторых проблем движения по орбите нельзя просто дать спутнику несколько шагов вперед, чтобы два спутника сблизить, нужно, чтобы один из них поднялся наверх — тогда они будут сближаться. Чтобы это все отработать в наземных условиях и более дешево как раз используется эта платформа», — рассказал он ТАСС.
В рамках студенческих проектов на вставке представили несколько разработок БПЛА: спортивный квадракоптер 75 мм, который выиграл технологический конкурс Федерации гонок дронов России и теперь считается стандартом для участия в соревнованиях; автономный летательный аппарат «Буран» для отработки навыков пилотирования в ручном и автономном режиме; дрон для исследования помещений и построения трехмерного изображения.
«Особенность третьего дрона в том, что он взлетает с определенной точки, сам строит карту, сам летает по помещению, избегает препятствия и на выходе получается трехмерная карта, благодаря которой можно решать различные задачи. Дрон заточен под навигацию внутри помещения — исследование склада или просто помещения, если там нужно что-то обнаружить, это идентификация объектов», — рассказал ТАСС заведующий лабораторией беспилотных авиационных систем ГУАП Антон Костин.