Ликвидация нефтеразливов на побережье Анапы завершена

Основные мероприятия по ликвидации следов нефтепродуктов на побережье между Витязево и Благовещенской завершены. В операции участвовали 110 специалистов из МЧС, Морспасслужбы и «Кубань-СПАСа», а также около 20 добровольцев; использовалось 17 единиц оборудования.
«Накануне были полностью очищены 400 метров береговой линии, 13 апреля расчистили еще 600 метров. Новых выбросов зафиксировано не было», — рассказали в Оперативном штабе Краснодарского края.
Ранее в оперштабе Кубани сообщили о новых выбросах нефтепродуктов на пляжи Анапы. Предположительно, они появились после очередной атаки ВСУ на юг России.