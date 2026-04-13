В Новосибирской области открыли новый медпункт и кабинет эндоскопии

Кроме этого, в поселке Двуречье открылся новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Его построили вместо прежнего ФАПа, который располагался в приспособленном помещении площадью 42 кв. м на первом этаже жилого дома. Специалисты сделали кабинеты приема, процедурную, санузел и помещения для персонала, а вход оборудовали пандусом. Прием ведут два фельдшера: они работают со взрослыми и детьми, проводят вакцинацию и профилактические осмотры.