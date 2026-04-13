В Новосибирской области открыли новый медпункт и кабинет эндоскопии

Два новых медицинских объекта открыли в Новосибирской области в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Так, в стационаре Новосибирской клинической центральной районной больницы № 1 в поселке Кольцово появился кабинет эндоскопии. Там установили современную эндоскопическую стойку, которая позволяет проводить исследования под общим наркозом. Оборудование предназначено не только для диагностики, но и для выполнения операций. Кроме того, специалисты отремонтировали кабинет по стандартам операционной.
Кроме этого, в поселке Двуречье открылся новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Его построили вместо прежнего ФАПа, который располагался в приспособленном помещении площадью 42 кв. м на первом этаже жилого дома. Специалисты сделали кабинеты приема, процедурную, санузел и помещения для персонала, а вход оборудовали пандусом. Прием ведут два фельдшера: они работают со взрослыми и детьми, проводят вакцинацию и профилактические осмотры.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.