ГЖИ исключила три воронежские многоэтажки из-под управления скандальной УК

Госжилинспекция Воронежской области совместно с правоохранителями провела проверку документов ООО УК «Диалог». В ходе работы были выявлены факты фальсификации протоколов общих собраний собственников многоквартирных домов.
Суд удовлетворил иск инспекции и признал незаконными протоколы, поступившие в ГЖИ в 2024—2025 годах, на основании которых компания пыталась получить управление тремя домами в центре Воронежа:
— дом № 7 на улице Пушкинской;
— дом № 45 на улице Средне-Московской;
— дом № 34 на улице Фридриха Энгельса.
На основании решения суда сведения об управлении этими МКД со стороны ООО УК «Диалог» исключены из реестра лицензий области. Более того, в текущем году в инспекцию поступили новые протоколы, где всё та же компания вновь пыталась утвердиться в этих домах. Однако надзорное ведомство отказало «Диалогу» в допуске к управлению.
ГЖИ уже направила в администрацию Воронежа информацию о необходимости назначить управляющую организацию для этих многоэтажек в административном порядке. При этом сами жители не остаются без выбора — они могут самостоятельно решить, какую иную УК пригласить.
