На содержание новой части набережной в Перми направят более 60 млн рублей

В Перми объявлен аукцион на обслуживание объектов озеленения в Мотовилихинском районе. Заказчиком выступает МКУ «Пермблагоустройство». Начальная стоимость контракта составляет 60,4 млн рублей. Об этом пишет «Business Class».
Речь идет о новом участке набережной, который проходит от торгового центра «Речник» до территории АО «Мотовилихинские заводы». Подрядчику предстоит заниматься его содержанием с момента подписания договора и до 20 декабря 2026 года.
В теплое время года исполнитель будет отвечать за уборку территории, уход за зелеными насаждениями, создание цветников, покраску малых архитектурных объектов и установку вертикального озеленения. Зимой в перечень работ войдут уборка снега и обработка дорожек против гололеда. Таким образом, контракт включает полный комплекс мероприятий для поддержания набережной в надлежащем состоянии.