На предварительное голосование «Единой России» по выборам в Госдуму подались более 2 тысяч человек

Среди подавших заявки — представители малого и среднего бизнеса, работники образования, здравоохранения, социальной и культурной сферы.

На предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов в Государственную Думу поступило свыше 2,1 тысячи заявок. Конкурс составил почти 5 человек на место, сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

Среди подавших заявки — представители малого и среднего бизнеса (треть от общего числа), работники образования, здравоохранения, социальной и культурной сферы (каждый пятый). Почти 20% зарегистрированных кандидатов не старше 35 лет. Особый интерес к процедуре проявили участники спецоперации.

«17% заявок — от наших Героев. Все они получат сопровождение от ведущих экспертов, чтобы иметь возможность уверенно выступить в ходе предварительного голосования, научиться азам политической работы, работы с избирателями», — заявил Владимир Якушев.

Председатель Федерального оргкомитета по проведению предварительного голосования Александр Карелин отметил безупречный ход приема заявок: «Предварительное голосование стало реальным инструментом народного доверия. Оно обеспечивает дополнительную прозрачность и легитимность выборов».

В Красноярском крае на предварительное голосование заявились 223 человека. Среди них — Александр Александров (член партии, Свердловская группа), Алексей Алексеев (член партии, Енисейская группа), Лидия Амбрасович (член партии, Железногорская группа), Галина Ампилогова (член партии, Назаровский округ № 12), Валентина Ананьева (член партии, Сосновоборская группа) и Дарья Ананьева (беспартийная, Емельяновский округ № 8). Такая представленность подтверждает высокую конкуренцию и интерес жителей края к формированию будущего состава Госдумы.

Почти 40% всех участников процедуры — беспартийные граждане. По итогам предварительного голосования они обязаны вступить в «Единую Россию», что обеспечивает обновление партийных рядов и приток новых кадров.

Напомним, подать заявку можно на сайте pg.er.ru до конца апреля. Само голосование пройдет с 25 по 31 мая 2026 года, а окончательный список кандидатов от партии утвердит съезд во второй половине июня.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше