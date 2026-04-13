На предварительное голосование «Единой России» по выборам в Госдуму подались более 2 тысяч человек

На предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов в Государственную Думу поступило свыше 2,1 тысячи заявок. Конкурс составил почти 5 человек на место, сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.
Среди подавших заявки — представители малого и среднего бизнеса (треть от общего числа), работники образования, здравоохранения, социальной и культурной сферы (каждый пятый). Почти 20% зарегистрированных кандидатов не старше 35 лет. Особый интерес к процедуре проявили участники спецоперации.
«17% заявок — от наших Героев. Все они получат сопровождение от ведущих экспертов, чтобы иметь возможность уверенно выступить в ходе предварительного голосования, научиться азам политической работы, работы с избирателями», — заявил Владимир Якушев.
Председатель Федерального оргкомитета по проведению предварительного голосования Александр Карелин отметил безупречный ход приема заявок: «Предварительное голосование стало реальным инструментом народного доверия. Оно обеспечивает дополнительную прозрачность и легитимность выборов».
В Красноярском крае на предварительное голосование заявились 223 человека. Среди них — Александр Александров (член партии, Свердловская группа), Алексей Алексеев (член партии, Енисейская группа), Лидия Амбрасович (член партии, Железногорская группа), Галина Ампилогова (член партии, Назаровский округ № 12), Валентина Ананьева (член партии, Сосновоборская группа) и Дарья Ананьева (беспартийная, Емельяновский округ № 8). Такая представленность подтверждает высокую конкуренцию и интерес жителей края к формированию будущего состава Госдумы.
Почти 40% всех участников процедуры — беспартийные граждане. По итогам предварительного голосования они обязаны вступить в «Единую Россию», что обеспечивает обновление партийных рядов и приток новых кадров.
Напомним, подать заявку можно на сайте pg.er.ru до конца апреля. Само голосование пройдет с 25 по 31 мая 2026 года, а окончательный список кандидатов от партии утвердит съезд во второй половине июня.