Бастрыкин поручил доложить о расследовании наезда электросамоката на женщину в Калининграде

Виновник скрылся с места происшествия.

Источник: Клопс.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту наезда электросамоката на пенсионерку из Калининграда. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл 11 апреля. Электросамокатчик скрылся с места происшествия, а пострадавшая доставлена в больницу. По данному факту в региональном Следственном комитете возбуждено уголовное дело.

Как отметили в ведомстве, Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Калининградской области Дмитрия Канонерова доклад об установленных обстоятельствах уголовного дела, а по завершении расследования — о его результатах.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении СК.

