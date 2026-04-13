Детская школа искусств села Красного в Кузбассе получила новое оборудование

В учреждение поступили учебно‑методические пособия, мольберты, гипсовые модели и пюпитры.

Источник: Национальные проекты России

Новое оборудование поступило в детскую школу искусств № 44 села Красного в Кузбассе при поддержке национального проекта «Семья». Об этом сообщили в администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа.

Обновление призвано улучшить условия для дополнительного образования и помочь детям развивать творческие способности. Школа получила современный комплект учебно‑методических пособий для занятий по сольфеджио и музыкальной литературе. Новые материалы разнообразят уроки и сделают обучение более эффективным.

Также в учреждение поступили 10 мольбертов, 3 комплекта гипсовых моделей для художественного отделения и 8 пюпитров для музыкального отделения. Новое оснащение уже повысило интерес детей к занятиям.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.