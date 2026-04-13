«Теперь постоянно стоим»: на печально знаменитом перекрёстке в Гурьевске собрались пробки из-за светофора

Именно здесь машины не раз таранили аптеки.

В Гурьевске после включения светофора на печально известном перекрёстке улицы Советской и Калининградского шоссе образовались серьёзные заторы. Пробки держатся даже в выходные, рассказали «Клопс» местные жители, прислав видео.

Ситуацию подтверждают и данные сервисов навигации. «Яндекс Карты» в течение дня фиксировали плотные пробки на подъездах к перекрёстку. После серии ДТП схему движения в этом месте уже меняли: вводили ограничения, устанавливали знаки и временно отключали светофор.

По мнению горожан, при существующей организации движения транспортные потоки перераспределяются неравномерно. Машины скапливаются на второстепенных направлениях.

«Клопс» провёл моделирование работы светофора на этом участке и рассчитал, как поедет транспорт без него. Если применить эти расчёты, заторы при включённом светофоре будут только со стороны улицы Советской.