Отчим погибшего в Черняховске мальчика заявил в суде об эффективности физических наказаний

Напомним, 16 февраля региональный СК сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Черняховска и его 31-летней жены. По версии следствия, с 29 января по 1 февраля 2025 года обвиняемый, находясь дома в состоянии наркотического опьянения, избил 7-летнего пасынка за отказ заниматься физическими упражнениями. Отчим нанес ребенку не менее 35 ударов руками по голове и телу, причинив смертельные травмы. При этом злоумышленник и его супруга по совместной договоренности не приняли меры по оказанию ребенку медпомощи, что в итоге привело к смерти мальчика через непродолжительное время. Далее, желая избежать уголовного наказания за совершенное преступление, обвиняемый поместил тело ребенка в сумку, вывез в болотистую местность в черте Черняховска и выбросил в воду. При этом он убедил жену сообщить о безвестном исчезновении сына в правоохранительные органы, а затем сам создавал видимость активного поиска мальчика.