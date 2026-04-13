Родственникам трех погибших на СВО нижегородцев вручили Ордена Мужества

В администрации Канавинского района Нижнего Новгорода прошла вручение Орденов Мужества родственникам трех жителей города, погибших на СВО. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Орденом Мужества посмертно наградили трех рядовых: Владимира Висячкина, Михаила Дымова и Николая Малыгина.
«Награда, которой удостоены военнослужащие — это лишь малая часть нашей благодарности за их храбрость, мужество и героизм. Они были истинными патриотами, с честью защищавшими Родину и своих сограждан. Их подвиг останется навсегда в наших сердцах и в памяти поколений», — сказал замглавы администрации Канавинского района Александр Вовненко.
Ранее мы писали, что Семьи Героев спецоперации получили Ордена Мужества в Нижнем Новгороде.