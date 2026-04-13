Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родственникам трех погибших на СВО нижегородцев вручили Ордена Мужества

Вручение наград прошло в администрации Канавинского района.

Источник: Живем в Нижнем

В администрации Канавинского района Нижнего Новгорода прошла вручение Орденов Мужества родственникам трех жителей города, погибших на СВО. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Орденом Мужества посмертно наградили трех рядовых: Владимира Висячкина, Михаила Дымова и Николая Малыгина.

«Награда, которой удостоены военнослужащие — это лишь малая часть нашей благодарности за их храбрость, мужество и героизм. Они были истинными патриотами, с честью защищавшими Родину и своих сограждан. Их подвиг останется навсегда в наших сердцах и в памяти поколений», — сказал замглавы администрации Канавинского района Александр Вовненко.

