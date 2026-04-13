В Пермском крае снизилось потребление алкоголя

Потребление алкоголя в Пермском крае снизилось, выяснило информационное агентство «РИА Новости».
Согласно статистике, уменьшение показателя в марте зафиксировано почти в 70 регионах России. Наиболее заметный спад отметили в Пермском крае — на 3,8 литра. На втором месте — Кировская область с показателем 3,6 литра, на третьем — Пензенская область, где потребление снизилось на 3,2 литра. В пятёрку регионов также вошли Забайкальский край (2,9 литра) и Липецкая область (2,7 литра).
Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Пермском крае ужесточили правила продажи алкоголя с 1 марта 2026 года. Сейчас увеселительные напитки разрешено продавать только с 08:00 до 22:00, тогда как ранее продажа была возможна до 23:00. Ограничение касается исключительно магазинов и не распространяется на рестораны, бары и кафе.