В Ростове до конца апреля продлили акцию по льготной стерилизации кошек

Владельцам домашних кошек в Ростове предоставили дополнительную возможность воспользоваться льготной стерилизацией своих питомцев. Как стало известно из сообщения донского правительства, специальная акция, изначально приуроченная к началу весны, будет действовать в городе до завершения апреля.
Решение о продлении сроков было принято ветеринарными специалистами Донского государственного ветеринарного референтного центра из-за с высокой загруженностью и многочисленными обращениями горожан. Во время проведения предыдущего этапа, проходившего в марте под названием «Мартовский кот», врачи шести государственных лечебниц успели провести операции со значительной скидкой для 329 животных. Однако из-за ограниченной пропускной способности клиник и большого спроса записаться успели далеко не все желающие.
Для того чтобы попасть на процедуру по сниженной на треть цене в течение апреля, владельцам необходимо заранее обратиться в одну из участвующих в программе ветлечебниц и зарезервировать время для визита. Приемная ветлечебницы расположена в районе пересечения Кировского проспекта и улицы Тельмана (дом № 106/102), туда можно дозвониться по телефону 264−68−19. На улице Катаева № 232 заявки принимают по номеру 267−66−50. Жители района 2-й Краснодарской, 39, могут обращаться по линии 222−33−68. Также в перечень площадок, оказывающих услугу по сниженной цене, входит клиника на 1-й Грамши, 1/98, где доступны для связи два канала — 8 (928)110−71−09 и 206−14−50. В микрорайоне близ улицы Венеры, 21, запись ведется по телефонам 8 (938)167−23−03 или 270−03−93. На Нахичевани — 16-я Линия, 18, контактный номер 251−82−09.
В ведомстве также напомнили, что для владельцев собак в государственных клиниках донской столицы продолжает действовать отдельное правило: стерилизовать собаку с аналогичной скидкой можно традиционно в последний четверг каждого месяца.
Кроме того, в правительстве подчеркнули, что практика предоставления скидок на операции для животных-компаньонов не ограничивается только региональным центром. Ежемесячно подобные акции проводят около тридцати государственных ветеринарных учреждений, расположенных в других муниципалитетах области, включая Азов, Батайск, Волгодонск и Таганрог.
